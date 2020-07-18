لايصلحون لمناصبهم…امين عام ولاية الخرطوم نموذجا

خاص الخليج 365:

يفترض فى الموظف العام ان يكون مهتما بقضايا الناس عاملا على تذليل الصعاب التى تعترض كل من هم تحت دائرته ، ولو انهم اذ جاءوه استقبلهم استقبالا حسنا وطيب خاطرهم بكلمتين واعترف بتقصير الجهات المسؤولة ووعد بالعمل الجاد لتحسين الاداء وصولا الى مافيه مصلحة الناس ، لو انه فعل ذلك لكان عملا جيدا منه لكن ان تجد الموظف العمومى متغطرسا رافضا التجاوب مع قاصديه الذين لم يأتوه الا لانه يمثل واجهة للدولة يناقشون معه مشاكل تقديمها الخدمات للجمهور فان مقابلته لهم بالاستهتار ورفض التجاوب مع مقترحاتهم وان لايجد فى نفسه استعدادا لنقاش ما جاءوا من اجله معه فهذا هو الخطأ الكبير الذى يقع فيه مثل هؤلاء الموظفين العامين ، والخطأ الاكبر الاخر يتمثل فى رفض المسؤولين عنه اقالته وتركه فى منصبه وهو بهذا السلوك الذى اتاه اصبح غير جدير بالبقاء يوما واحدا فى الوظيفة العمومية هذه التى تتصل مباشرة بقضاء حوائج الناس وترتيب امورهم ، والواقع انه ليس اهلا لكل ذلك .

هذا كلام عام ينطبق على كل من يقع فى هذا الخطأ وهو فى منصب الوظيفة العامة ، ولكننا اثرنا هذا الكلام تعليقا على الشكوى التى تقدم بها اصحاب مخابز ولاية الخرطوم ضد امين عام حكومة الولاية الطيب الشيخ وهذا هو الخبر الذى نعلق عليه هنا .

يقول الخبر الذى تتقله من الزميلة كوش نيوز:

هددت اللجنة التمهيدية لأصحاب المخابز بولاية الخرطوم بالإضراب عقب فشل اجتماعها مع الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الطيب الشيخ الخاص بايجاد حل للمشكلات التي تعترض عمل المخابز والمتمثلة في عدم توفر الغاز والجازولين وانقطاع التيار الكهربائي ونقص حصص الدقيق المدعوم.

وقال عضو اللجنة التمهيدية علي مكابر ان الأمين العام لحكومة الولاية أنهى الاجتماع بقوله ( ما عندي ليكم حاجة) وطالبنا بالعمل حسب برمجة الكهرباء ، واستنكر مكابر ذلك الحديث ، ووصفه بحسب صحيفة الجريدة، بالمجحف في حق المواطن في الحصول على نصيبه من الخبز بصورة يومية ، وأكد عضو اللجنة التمهيدية لأصحاب المخابز أن حكومة الولاية قلصت حصص الدقيق بالولاية إلى 42 الف جوال وقطع بأنها غير كافية ، وشدد على ضرورة تدخل الجهات ذات الاختصاص لحل تلك المشكلات وحذر من تفاقمها و تحولها إلى كارثة.

اننا نخشى من استمرار مثل هذا الموظف العام فى منصبه لانه سيكون خصما على استقرار الحكم وحل مشاكل الناس ، ولابد ان تراعى الحكومة مواصفات موظفيها ومن تسند اليهم التصدى لمناصب مربوطة بحل قضايا الجماهير والتى فشل فيها الاستاذ الطيب الشيخ واصبح لايستحق البقاء يوما فى منصبه ، وربنا يصلح الحال .