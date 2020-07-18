عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 18 يوليو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

مسيرات إحتجاجية بالخرطوم تندد بالتعديلات القانونية

سفير بعثة الاتحاد الاوروبي يلتقي سياسيين وناشطين

تجمع أصحاب المخابز يرفض قرار إلغاء الخبز التجاري

تجمع المهنيين الصيادلة يستنكر اغلاق (الكباري) بالخرطوم

المالية تؤكد على إستمرار الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي

وزارة التربية بالجزيرة تشرع في تجفيف مدرستين بوسط مدني

ناشطة : قُوى التغيير بررت رفضها ترشيح النساء بأن المجتمع لا يقبل أن تحكمه امرأة

مزارعون يطالبون باعلان حالة الطوارئ لانقاذ الموسم الصيفي بمشروع الجزيرة

حيدر الصافي ينتقد قرارت وزارة العدل التي صدرت مؤخرا

وزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة تبدأ في الإيفاء بالتزاماتها تجاه مواطني “نيرتتي”

تلوث المياه يهدد حياة الآلاف في امري الجديدة

قمة افريقية مصغرة حول سد النهضة

الشرق الاوسط

ارتياح شعبي للقوانين الجديدة في السودان

أتباع النظام المعزول أثاروا ضجة حولها

السودان يتلقى دعوة لقمة أفريقية مصغرة بشأن سد النهضة

السودان: أنصار نظام البشير يتظاهرون احتجاجاً على تعديل القوانين

التيار

(التيار) تنقل المشهد عقب حالة إغلاق كامل للعاصمة

تفاصيل اختفاء تانكر وقود مملوك لقيادي بارز بالنظام البائد

الهدوء يعود اإلى العاصمة بعد احتجاجات محدودة

السودان يعلن المشاركة في قمة أفريقية مصغرة بشأن سد النهضة

مصر وجنوب اأفريقيا تبحثان»بلورة اتفاق قانوني» بشأن ّسد النهضة

انسياب السلع بالخرطوم دون تأثرها بإغلاق الكباري

تحمل أسمنت ووقودا وسكر : ميناء بورتسودان يستقبل أكثر من (15) سفينة في أسبوع

تجمع اصحاب المخابز يرفض قرار بإلغاء الخبز التجاري

السوداني

تلفزيون السودان يؤكد على سودانية حلايب ويحاسب ناشر الخريطة

ضوابط جديدة للمغتربين العائدين نهائياً بشأن استيراد السيارات

مرشح السعودية للتجارة العالمية: المنظمة تعاني من غياب القيادة وتحتاج لإعادة ال

السوداني الدولية

خروج مساجد الخرطوم في مواكب منددة بالتعديلات القانونية

عرمان: يجب فتح الباب أمام الإسلاميين عدا “المؤتمر الوطني”

ولاية القضارف تعلن جاهزيتها لامتحانات الاساس

مناسيب الري تهدد بعطش مشروع الجزيرة

والي البحر الأحمر يتراجع عن قراره

آخر لحظة

الحكومة تشارك في قمة افريقية مصغرة حول سد النهضة

هدوء الاوضاع عقب (جمعة الغضب) بالخرطوم

رئيس لجنة الاستئنافات يؤدي القسم

قطر تدعو لرفع العقوبات عن السودان وإزالته من لائحة الإرهاب

مسؤول بالاتحاد الاوربي يلتقي قيادات سودانية وناشطين

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الوطن

رئيس الأركان : القوات المسلحة صنعت التغيير وواجبها حماية الدولة

تظاهرات في عدد من المساجد بالخرطوم والولايات ضد تعديلات القوانين

قحت تصريحات فيصل تثير البلبلة وسط الثوار

رئيس جماعة أنصار السنة يدعو البرهان وحمدوك لالغاء تعديلات القوانين ويحذر من الفتنة

قمة افريقية مصغرة بشأن سد النهضة

النيل الدولية

السلطات الليبية ترحل اكثر من 80 من المهاجرين غير الشرعيين الى السودان

قمة افريقية مصغرة حول سد النهضة

تجمع أصحاب المخابز يرفض قرار إلغاء الخبز التجاري

أخبار اليوم

السودان يشارك في قمة افريقية مصغرة حول سد النهضة

نجاة (٦) تلاميذ و( ٢) معلمة من الغرق بدلامي بجنوب كردفان

خبراء يمتدحون خطوة إعادة تسيير قطار مواصلات الخرطوم

الانتباهة

ﺇﻓﺎﺩﺍﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ

ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

ﻧﺠﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﺨﻀﻌﻮﻥ ﻟﻔﺤﺺ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ

ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ “ﺗﻨﺸﻄﺮ” ﺑﺒﻂﺀ ﺷﺪﻳﺪ .. ﻭﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺪ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻨﻮﺭ

ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﻌﻴﺪ “ ﻗﻴﻮﺩ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ” ﺑﻌﺪ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ

ﻣﻮﺍﻛﺐ ﻫﺎﺩﺭﺓ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻘﺐ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ

ﻭﻓﺎﺓ ﻣﺮﻳﺾ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺇﺳﻌﺎﻑ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﻮﺭ ﻛﻮﺑﺮﻱ ﺍﻟﻔﺘﻴﺤﺎﺏ

وكالة السودان للأنباء “سونا”

رئيس هيئة الأركان يختتم زيارته لعدد من التشكيلات والوحدات بالبلاد

السودان يشارك في قمة افريقية مصغرة حول سد النهضة

المالية تؤكد على إستمرار الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي

مسؤول بالاتحاد الاوربي يبدأ لقاءات مع قيادات سودانية وناشطين مدنيين

شركات النقل بكوستي تدعو لفك الحظر علي البصات السفريةالكبيرة

مدير مرور الجزيرة يطمئن على اكتمال العمل بكبري الكريبة مدني

مزارعون يدعون شركاء الإنتاج لمعالجة مشاكل الري بمشروع الجزيرة

سنار في المركز الأول من حيث مواجهة كورونا

صبير يدعو لتكاتف الجهود لتعود مدني رائدة كرة القدم

اكثر من 27 الف تلميذ لامتحانات الاساس بالقضارف اليوم السبت