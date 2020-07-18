وزارة المالية تؤكد استمرار الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي لشراء القمح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اكدت وزيرة المالية المكلفة د. هبة محمد علي أحمد، استمرار الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، ووصفت الاتفاقيات

بالمهمة والإستراتيجية في إطار سعي الحكومة لبناء شراكات دولية والعودة إلى المجتمع الدولي.

والتفت الوزيرة بمكتبها أمس الخميس د. حميد نورو مدير برنامج الأغذية العالمي

وأكد برنامج الغذاء العالمي مواصلة تنفيذ الدفعات المتبقية من بنود الإتفاقية المبرمة بين السودان والبرنامج لشراء القمح مقابل أن تدفع الحكومة القيمة بالعملة المحلية.

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من جانبه أكد د.حميد مواصلة البرنامج في تنفيذ الدفعات المتبقية من بنود الإتفاقية المبرمة بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي.

يذكر أن الإتفاقية نصت على أن يقوم برنامج الأغذية العالمي بشراء القمح نيابة عن الحكومة السودانية ،على أن تقوم الحكومة بسداد المقابل بالعملة المحلية

وناقش اللقاء أيضاً تنفيذ المرحلة التجريبية من برنامج دعم الأسر الذي بدأت الحكومة في تنفيذه مؤخراً