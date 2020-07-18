نواب بريطانيون ينشطون لوقف بيع نادي نيوكاسل للسعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشرت صحيفة “ديلي تلغراف” تقريرا، قالت فيه إن النواب في مجلس العموم البريطاني قاموا بمحاولة أخيرة لوقف استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل يونايتد.

وقال معد التقرير الذي ترجمته “عربي21″، توم مورغان إن مجموعة من النواب تمثل الأحزاب في البرلمان شنت محاولة الدقيقة الأخيرة لنسف عرض السعودية شراء أسهم نادي الدوري الممتاز “نيوكاسل يونايتد”.

وبحسب الرسالة التي وجهها النواب إلى مدير الدوري الممتاز (بريميير ليغ) ريتشارد ماسترز، قالوا إن على أهم سلطة في البلاد (السعودية) “عمل ما لديها من قوة من أجل جلب أفراد يرتبكون انتهاكات حقوق إنسان للمحاسبة”.

وعبر النواب تحديدا عن قلقهم من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مدير هيئة الإستثمار العام التي تريد شراء 80% من أسهم نادي نيوكاسل.

وفي الرسالة التي وقع عليها كل من جون نيكلسون وداميان كولينز وكارولين لوكاس وجون ماكدونال وكريسبن بلانت وفيرندرا شارما وأليستر كارمايكل والقاضي لود وكريس لو والبارونة يونغ أوف هورنسي: “حتى تصلح السعودية نظامها الجنائي وتفرج عن المعتقلين السياسيين، فلا يمكن للدوري الممتاز أن يوقع على بيع نادي نيوكاسل لهيئة الإستثمار العام”.

وتقول الصحيفة إن عملية القتل التي أمرت بها الدولة للصحافي في “واشنطن بوست” جمال خاشقجي كانت كارثية لمحمد بن سلمان وحملته للبحث عن حلفاء جدد ولكنه مضى في محاولاته لتنويع الإقتصاد.

وتلقى ماسترز عددا من التحذيرات، من مثل منظمة العدل الدولية بسبب انتهاكات النظام لحقوق الإنسان والقرصنة على حقوق مجموعة قطر الرياضية “بي إن سبورتس” ودور الدولة في فضيحة “بي أوت كيو” القناة التي سرقت مباريات الدوري الممتاز وغيرها من القناة القطرية.

وقالت الصحيفة إن مدير هيئة الإستثمار العام، ياسر الرميان مرشح لأن يكون مديرا لمجلس إدارة نيوكاسل يونايتد.

وتقوم إدارة الدوري ومنذ مدة بفحص بند “المدراء والملاك” في بروتوكولها والتحقق من الملاك الجدد، وسط تكهنات عدة من الصحف وانتظار من مشجعي النادي الذي يملكه رجل الأعمال مايك أشلي.

ويرى النواب والحالة هذه في رسالتهم المحاولة الأخيرة لعرقلة الصفقة، وجاء في الرسالة: “هناك مخاوف كبيرة فيما يتعلق به (محمد بن سلمان) كـ “شخص مناسب وكفؤ” كما عرفه دليل الدوري الممتاز، فقرة أف 1.6 والتي تطبق على ملاك ومدراء نوادي كرة القدم.

وتنص على أن أفرادا لا يمكنهم تولي مناصب لو قرر مجلس (الدوري) أن هناك جنايات ارتكبت خارج المملكة المتحدة وتمنعهم من تولي ذلك المنصب”.

وقال النائب عن الحزب الوطني الأسكتلدي جون نيكلسون وعضو اللجنة المختارة للرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في مجلس النواب والموقع على الرسالة: “فوق الإغتيال المخزي لجمال خاشقجي تواصل السعودية تحت قيادة ولي العهد محمد بن سلمان ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وعلى مستوى فاضح، سواء عبرالإعتقال كوسيلة للقمع السياسي والتي رأينا من خلالها اعتقال أمراء بارزين كمحمد بن نايف وتركي بن عبد الله. أو استمرار اعتقال الناشطات مثل لجين الهذلول ومئات من المعتقلين الآخرين ويحاول السعوديون تبييض صورتهم من خلال هذا الاستحواذ”.

ويزعم النواب أن كتاب قواعد الدوري الممتاز يجب أن تستبعد عملية الشراء “وبحب الفقرة الفرعية أف 1.5.3 فإن هذه التجاوزات تشتمل على أي فعل قد يعتبر غير شريف”، مشيرة إلى ظروف القمع ضد النساء “نطالب بتوضيحات حول الكيفية التي سيحاول الدوري الممتاز تعريف واحد من أكثر الأنظمة قمعا في العالم “كمناسب وكفؤ” وهذا هو رئيس نظام في اليمن الذي أدت حربه في اليمن إلى أكبر كارثة إنسانية في العالم والذي أعدم 184 شخصا عام 2019 ويواصل كبت أي شكل من المعارضة باستخدام السجن غير القانوني”.

وجاء في الرسالة: “السعوديون واعون بهذه المزاعم ومن خلال حملة تببيض رياضي متقدمة يحاولون تبييض سمعتهم كنظام قمعي.

وبمساعدتهم يقوم الدوري الممتاز بتسهيل هذا النشاط ويلعب دور المغسلة للأنظمة القمعية وتحسين صورتها دوليا”.

وانتقدت منظمة التجارة العالمية في الشهر الماضي الدول السعودية بحرف النظر عن القرصنة. وفي هذا الأسبوع صعدت السعودية النزاع المستمر مع قطر من خلال منع مشاهدة قناة بي إن سبورتس في السعودية، وهي القناة التلفازية التي اشترت حقوق بث مباريات الدوري الممتاز الذي ترغب السعودية بشراء أحد نواديه.

وجاء في الرسالة: “نشعر بالقلق العظيم للاتجاه الذي تسير به السعودية ونعتقد أن على الدوري الممتاز أن يعمل كل ما بوسعه لجلب الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات حقوق إنسان للمحاسبة” و”حتى تقوم السعودية بإصلاح نظامها القضائي وتفرج عن المعتقلين السياسيين فالدوري الممتاز لا يمكنه التوقيع على بيع نيوكاسل يونايتد لهيئة الإستثمار العام.

ويجب أن تكون حقوق الإنسان الخط الأحمر في أي عملية بيع مقترحة”.

وكان أشلي مالك النادي منذ عام 2007 قد وضعه للبيع عام 2017 وكان المالك الجديد يأمل بتوقيع العقد الذي دعمته الممولة البريطانية أماندا ستيفلي قبل بداية الموسة في الشهر الماضي.

عربي21