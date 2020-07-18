شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
يكتنف الغموض انضمام 9 لاعبين من الهلال لمنتخب السودان، وذلك بعد تغيبهم عن الحضور لمباني أكاديمية تقانة، لإجراء الفحص الوقائي من فيروس كورونا، الذي بدأ الجمعة، وحضره 12 لاعبا من أصل 27.
وأجرى بعض لاعبي الهلال اتصالا مباشرا، بالجهاز الإداري لمنتخب السودان، مؤكدين أن قرار السلطات بإغلاق الكباري الرابطة بين المدن الثلاث، المكونة للعاصمة الخرطوم، لأسباب أمنية، حال دون حضورهم.
وهذا بينما شرح لاعبون آخرون ظروفا خارجة عن إرادتهم، منعتهم من الوصول لمكان الفحص.
واللاعبون هم: “القائد عبد اللطيف، نصر الدين الشغيل، أطهر الطاهر، السمؤال ميرغني، أبو عاقلة عبد الله، وليد الشعلة، عبد الرؤوف يعقوب، فارس عبد الله، محمد موسى الضي”.
وبحسب مصادر “كووورة”، قال بعض لاعبي الهلال إنهم لن يكسروا توجيهات إدارية بالنادي، حول انضمامهم للمنتخب، فيما سيترقب مسؤولو الاتحاد السوداني وضعية اللاعبين، في الأيام المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر غموض حول انضمام لاعبي الهلال للمنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.