إرتفاع أسعار السلع الضرورية في مدينة هيبان بجبال النوبة

الخليج 365 :

شكا عدد من المواطنين في مدينة هيبان بإقليم جبال النوبة تحت سيطرة الحركة الشعبية قطاع الشمال، من ارتفاع أسعار السلع الضرورية في سوق المدينة.

وطالب المواطنون في حديثهم لراديو تمازُج يوم الخميس، السلطات المحلية بالتدخل العاجل لإنقاذ الوضع في السوق، بتخفيض أسعار السلع نسبة للظروف الاقتصادية في المنطقة.

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وقالت المواطنة سعدية تمرجي، إن أسعار السلع ارتفعت خاصة الذرة الرفيع، الاكثر استخداماً في الغذاء، وطالبت بتخفيض الأسعار.

وقال خالد كندوة كودي، رئيس الغرفة التجارية بمنطقة هيبان، ان الزيادة في أسعار السلع ليس بصورة مبالغة، مبيناً أن الأسعار تختلف من منطقة الى منطقة، بسبب مسافات مناطق جلب البضائع و جائحة كورونا.