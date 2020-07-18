التنمية الإجتماعية: تحديد مؤشرات الوضع الراهن لمشروعات التمويل الأصغر ومؤشرات قياس لعمليتي التقويم والتقييم

شدّد الدكتور/ أبوبكر كوكو ضحية مدير عام وزارة التنمية الإجتماعية ولاية الخرطوم علي ضرورة إجراء دراسات قبل عملية تمويل المشروعات التي تُقدّم للشرائح الضعيفة مع تحديد أوضاع الشرائح بناء على مؤشرات الوضع الراهن ومتابعة المشروعات اثناء التمويل وما بعد التمويل وتحديد نقاط القوة والضعف للمجتمعات الطالبة للتمويل والمشاريع معاً بهدف الاستدامة و الاستمرارية وتقليل نسبة الفشل والانهيار.

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جاء ذلك خلال زيارته صباح اليوم لمؤسسة التنمية الإجتماعية فرعي امدرمان وكرري وتعرّف ضحية خلال الزيارة علي مجهودات المؤسسة خلال فترة جائحة كورونا وخطتها لما بعدها اضافة الي كيفية اجراء العمليات التمويلية بالمؤسسة وانواع المشاريع التي تقدم لطالبي

الخدمة و الاشكاليات والمعوقات التي تعتري سير العمل واعداً بتذليل كافة الصعاب التي تعتري سير العمل حتي تقوم المؤسسسة بالدور المنوط بها في تحقيق اهدافها وسياسات الوزارة العليا الرامية لتحويل كل فرد من افراد المجتمع من الرعاية المقيدة الي رحابة الإنتاج.

والمساهمة في زيادة الدخل القومي جدير بالذكر ان مؤسسة التنمية الإجتماعية تعمل في مجال التمويل الاصغر للمشروعات للمجموعات والأفراد معاً بالصيغ الاسلامية المتعارف عليها.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)