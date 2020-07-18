عودة قطار الولايه المحلي للعمل بعد تقليل ساعات الحظر..

عاود قطر ولايه الخرطوم إلى العمل بعد أن توقفت رحلاته اليوميه ليساهم في في فك ضائقه المواصلات إثر تفشي جائحة كرونا والحظر الكامل والجدير بالذكر أن القطار تم تدشينه وإعلانه كواحده من بشريات ثورة ديسمبر المجيدة بحضور السيد عمر مانيس وزير رئاسة مجلس الوزراء ويوسف آدم الضي وزير ديوان الحكم المحلي ووالي الخرطوم السابق الفريق ركن أحمد عابدون.. وقد تمت ذياده عدد رحلات القطار لتغطي المسارين الجنوبي والشمالي.

Advertisements

ووجد مشروع القطار المحلي بحسب صحيفة الوطن، اشاده من المسؤولين في وزارة البنيه التحيه للقطار وللمواصفات العالميه التي تم بها التصميم من حيث السرعه والأمان وسلامة الركاب والمواطنين اللذين ظلوا يعانون من ضائقة المواصلات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)