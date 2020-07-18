أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت 18 يوليو 2020م

التاريخ: 18-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة صحيفة السوداني الدولية: – خروج مساجد الخرطوم في مواكب منددة بالتعديلات القانونية

– عرمان: يجب فتح الباب أمام الإسلاميين عدا “المؤتمر الوطني”

– ولاية القضارف تعلن جاهزيتها لامتحانات الاساس

– مناسيب الري تهدد بعطش مشروع الجزيرة

– والي البحر الأحمر يتراجع عن قراره صحيفة أخبار اليوم: – السودان يشارك في قمة افريقية مصغرة حول سد النهضة

– نجاة (٦) تلاميذ و( ٢) معلمة من الغرق بدلامي بجنوب كردفان

– خبراء يمتدحون خطوة إعادة تسيير قطار مواصلات الخرطوم الوطن: – رئيس الأركان: القوات المسلحة صنعت التغيير وواجبها حماية الدولة

– تظاهرات في عدد من المساجد بالخرطوم والولايات ضد تعديلات القوانين

– قحت تصريحات فيصل تثير البلبلة وسط الثوار

– رئيس جماعة أنصار السنة يدعو البرهان وحمدوك لالغاء تعديلات القوانين ويحذر من الفتنة

– قمة افريقية مصغرة بشأن سد النهضة Advertisements صحيفة السوداني: – تلفزيون السودان يؤكد على سودانية حلايب ويحاسب ناشر الخريطة

– ضوابط جديدة للمغتربين العائدين نهائياً بشأن استيراد السيارات

– مرشح السعودية للتجارة العالمية: المنظمة تعاني من غياب القيادة وتحتاج لإعادة الثقة صحيفة اليوم التالي: – معتصمو نيرتتي يشرعون في مغادرة ساحة الاعتصام عقب تنفيذ 95% من مطالبهم

– رسمياً الفيفا يعلن الجدول الزمني لمباريات مونديال قطر 2022 – صحيفة آخر لحظة: – الحكومة تشارك في قمة افريقية مصغرة حول سد النهضة

– هدوء الاوضاع عقب (جمعة الغضب) بالخرطوم

– رئيس لجنة الاستئنافات يؤدي القسم

– قطر تدعو لرفع العقوبات عن السودان وإزالته من لائحة الإرهاب

– مسؤول بالاتحاد الاوربي يلتقي قيادات سودانية وناشطين الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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