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تداول ناشطون ومتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة طيلة يوم الجمعة خبر مفاده إهداء معجب سوداني للفنانة المثيرة للجدل عائشة الجبل سيارة من نوع (نيسان باترول).
وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 لصفحات مواقع التواصل الاجتماعي فقد تصدر الخبر الذي يتم التأكد من صحته قائمة أهم الأخبار والأحداث بالسوشيال ميديا السودانية.
واشتعلت النار داخل مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أكد متابعون أن قيمة السيارة التي تم نشر صورتها يتجاوز ال 10 مليون جنيه سوداني, 10 مليار بالقديم.
ويشير محرر أخبار الخليج 365 إلى أن المتابعون للخبر قد انقسموا لمصدق ومكذب, حيث يرى المكذبون للخبر أن الأمر لا يتعدى كونه شائعة لأن من غير المنطق والمعقول أن يقوم شخص بإهداء مطربة صاعدة سيارة فارهة وقيمتها تتجاوز ال 10 مليون في ظل الضائقة المالية التي يعيشها معظم السودانيين, بينما يرى البعض الآخر أن هناك بعض الموهومين بالمطربات والذين على استعداد لإهدائهم أكثر من ذلك.
الفنانة عائشة الجبل بدورها لم تنفي أو تؤكد حقيقة الخبر في أي من حساباتها أو حسابات المقربين منها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. معجب يهدي الفنانة السودانية عائشة الجبل سيارة (نيسان باترول) سعرها يفوق ال 10 مليار جنيه ويشعل النار بالسوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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