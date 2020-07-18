تجمع الصيادلة المهنيين يستنكر إغلاق الكباري بالخرطوم

استنكر تجمع الصيادلة المهنيين إغلاق الكباري بولاية الخرطوم، ووصف الخطوة بأنها تنافي التطلعات نحو المدنية المنشودة، وتخالف شعارات الثورة وتهدم أهم ركن فيها يتمثل في الحرية.

وقال التجمع في بيان الجمعة، وفق صحيفة الصيحة إنهم طالعوا قرار اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم الخاص بإغلاق الكباري بولاية الخرطوم والذي دخل حيز التنفيذ بعد ثلاث ساعات من إعلانه، ووصف القرار بأنه جاء مُنافيا للتطلعات نحو المدنية المنشودة، ومنافياً لقيم وشعارات الثورة وهادماً لأهم ركن فيها وهو الحرية. وتابع “من المؤسف أن يصدر هكذا قرار من اللجنة الأمنية وعلى رأسها مدني جاءت به ثورة الحرية والسلام والعدالة”.

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وأكد التجمع أن الحرية قيمة لا يمكن المساس بها ولا يجوز محاولة تقنينها ووضع ضوابط لها تحت أي مسوغ ما يُعد انتهاكاً يستَوجب مقاومته، وقال إن الحرية ليست منحة أو منة من أحد، وينبغي على حكومة الثورة أن تعمل على تُمكين الشعب من التمتع بها، وليس فقط إتاحتها وعدم التعرض لمن يمارسها، بل المطلوب هو توفير كل مستلزماتها وفتح الباب واسعاً حيالها بدون أي قيود.

واضاف “إن عدم الحساسية الذي لمسناه من حكومة الثورة نحو تقييد الحرية والحد منها، هو طريق فقدان شرعيتها، وأساس وجودها، وتعليل بقائها، إذا ما سارت فيه تحت اي ذريعة أو مبرر كان”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )