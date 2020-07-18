اتحاد المعاشات يطالب لينا الشيخ بمنحة عيد مجزية

طالب اتحاد المعاشات في خطاب بعث به لوزيرة العمل والتنمية الإجتماعية لينا الشيخ عمر، بصرف منحة مجزية للمعاشيين في عيد الأضحى المبارك، ونوه إلى أن ديوان شؤون الخدمة وجه بصرف راتب شهرين لكل العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية.

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وفي السياق، قال الأمين العام للاتحاد تاج السر شكر الله وفق صحيفة (الصيحة)، إنهم أرجأوا طلباً لمعاشيي الولايات للحضور إلى الخرطوم وتسجيل موقف ضد الزيادات الضئيلة على أجور المعاشيين نسبة للأوضاع الصحية بالبلاد التي تتطلب التباعد، وأضاف بأنهم خاطبوا رئيس الوزراء قبل أيام بأهمية زيادة المعاشات الشهرية بما يتناسب مع الغلاء والظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشها المعاشيون.

الخرطزم ( أخبار الخليج 365 )