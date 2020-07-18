تجمع أصحاب المخابز يرفض قرار إلغاء الخبز التجاري

التاريخ: 17-يوليو-2020
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أعلن تجمع أصحاب المخابز بولاية الخرطوم، رفضه للتدخلات السياسية في القرارات الاقتصادية الخاصة بالخبز، ونوه لوجود تدخلات سياسية في قرار إيقاف الخبز التجاري.
وذكر التجمع في بيان صحفي الجمعة، وفق صحيفة الصيحة أن بعض الأحزاب السياسية تقف وراء قرار ولاية الخرطوم بإلغاء الخبز التجاري، واستنكر صدور القرار رغم حصول عدد من المخابز على تصديقات للعمل في مجال الخبز التجاري.
وقال التجمع إن الخبز التجاري سيعمل على تلبية نسبة (25٪) من الاستهلاك المحلي والمخصص لقطاع الفنادق والمطاعم، وأكد أن الخبز التجاري لا علاقة له برفع الدعم وإنما هو خبز مصنوع من الدقيق التجاري المتاح في المطاحن.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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