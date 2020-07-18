وقفة احتجاجية لأصحاب المِلِك الحُر بمشروع سندس

أعلن أصحاب المِلِك الحُر بمشروع سندس الزراعي، عن وقفة احتجاجية يوم غدٍ السبت (18 يوليو) وفق صحيفة الصيحة ضد لجنة التقصي التي شكّلها رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك لأن عضوية اللجنة لا تشمل أصحاب المِلِك الحُر، بل تضم بعض المستثمرين أصحاب المصلحة في المشروع.

Advertisements

وكانت الدولة انتزعت من أراضي أصحاب المِلِك الحُر ومن مِلك العين لصالح مشروع تنمية شرق جبل أولياء (سندس)، على أن تعود لأصحابها بعد انتهاء أجل المشروع المقرر في 2030م، حيث يكمل (30) عاماً حسب الاتفاق، ولكن إدارة المشروع تسعى لبحث تكييف قانوني لتمديد الفترة لـ(90) عاماً، الأمر الذي رفضه المُلاك الأصليون واعتبروه تحايلاً على الاتفاق، خاصةً وأن المشروع لم يحقق ما أسس من أجله، حيث لم ينم المنطقة ولا خزينة الدولة.

يذكر أن إدارة المشروع ذكرت في اجتماع حضره والي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، أن جميع أراضي المشروع تم بيعها عدا (10%).

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )