إيران تدعو لاتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على سلامة المدنيين اليمنيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعت إيران، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنقاذ أرواح المدنيين اليمنيين، وذلك بعد سلسلة غارات للتحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، على الجوف اليمنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن بلاده تدعو لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المدنيين اليمنيين خاصة النساء والأطفال منهم، وذلك بحسب وكالة “إرنا”.

كما دعا المتحدث باسم الخارجية المجتمع الدولي والمنظمات الداعية لحقوق الإنسان إلى “منع استمرار الطائرات السعودية في ارتكاب هذه الجرائم ضد اليمن بأية طريق ممكن”.

وشدد موسوي على أن “الدول التي تقدم دعما تسليحيا للقوات الغازية في اليمن والتي تسببت في قتل النساء والأطفال اليمنيين من خلال تزويدها بالقنابل وأسلحة الدمار الشامل متواطئة في هذه الجرائم ويجب أن تخضع للمساءلة أمام المجتمع الدولي والشعب اليمني على دعمها”.