المالية تؤمن على الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي

أكدت د. هبة محمد علي أحمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف على أن الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي مستمرة، وتعد من الشراكات المهمة والإستراتيجية وذلك في إطار سعي الحكومة لبناء شراكات دولية والعودة إلى المجتمع الدولي.

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جاء ذلك خلال لقائها بمكتبها يوم الامس د. حميد نورو مدير برنامج الأغذية العالمي. ومن جانبه هنأ د.حميد نورو الوزيرة على تكليفها بهذا المنصب، وأكد على مواصلة البرنامج في تنفيذ الدفعات المتبقية من بنود الإتفاقية المبرمة بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي، والتي تنص على قيام برنامج الأغذية العالمي بشراء القمح نيابة عن الحكومة السودانية ،على أن تقوم الحكومة بسداد المقابل بالعملة المحلية. وناقش اللقاء أيضاً تنفيذ المرحلة التجريبية من برنامج دعم الأسر الذي بدأت الحكومة في تنفيذه مؤخراً.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )