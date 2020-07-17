(27) ألف تلميذ وتلميذة يجلسون لامتحان الاساس بالقضارف السبت

يجلس اكثر من سبعة وعشرين الف تلميذ وتلميذة لامتحانات مدارس الاساس هذا العام في ولاية القضارف والتي اكتملت فيها الاستعدادات لانطلاق الامتحانات يوم غدٍ السبت

واكد اﻻستاذ عبدالوهاب ابراهيم عوض المدير العام لوزارة التربية والتوجيه بوﻻية القضارف وفق ( سونا ) اكتمال كافة اﻻستعدادات والترتيبات لبدء امتحانات شهادة مرحلة اﻻساس بالوﻻية في الثامن عشر من يوليو الجاري

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واوضح ان (27،394) تلميذا وتلميذة موزعين علي (179) مركزا بمحليات الوﻻية المختلفة يشاركون في الامتحانات وان اوراق اﻻمتحانات وصلت كل المراكز التي تم اعداد وتهيئتها وفق اﻻشتراطات و التحوطات الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة بالوﻻية

و اضاف ان هذه الاستعدادات و التجهيزات شملت تعقيم كافة مراكز اﻻمتحانات عبر نفرة رياضية تاتي في اطار مجابهة مرض كورونا فضلا توزيع الكمامات والمعقمات علي المراكز المختلفة حماية للتلاميذ والطاقم المشارك في اﻻمتحانات

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )