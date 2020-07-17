رئيس لجنة الاستئنافات يؤدي القسم

التاريخ: 17-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أدى الأستاذ محجوب علي محمد أمس القسم أمام وزيرة الشباب والرياضه المهندسة ولاء البوشي، بمقر الوزارة بامدرمان، رئيسا للجنة الاستئنافات العليا وفق صحيفة أخر لحظة بجانب الأستاذ جمال عمر مصطفي والدكتور أمجد عبد السلام أعضاء اللجنة. Advertisements واندرج ذلك وفقا لقرار وزير العدل رقم 12 للعام 2020 ومسجل هيئات الشباب والرياضة والمفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة، عملا بأحكام الماده 20/1 من قانون الشباب والرياضه للعام 2016 وبناءا على التوصية المقدمة من وزيرة الشباب والرياضة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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