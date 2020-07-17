حمد بن جاسم يُصيب قادة دول الحصار بهستيريا بهذه التغريدات النارية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علق رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم على رفض محكمة العدل الدولية طعناً قدمته دول الحصار لقطر ضد قرار أصدرته منظمة الطيران المدني الدولي لصالح الدوحة.

وقال بن جاسم، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “أخيراً صدر حكم محكمة لاهاي لصالح دولة قطر باختصاص المنظمة الدولية للطيران المدني “ايكاو” نظر قضية إغلاق المجال الجوي أمام قطر وطيرانها، وأصبح الحديث فيه بمثابة تحصيل حاصل”.

وأضاف بن جاسم: “ما أريد أن أشير إليه هنا ما أنفق من مال وضيع من جهد ووقت بسبب مهاترات بناها أصحابها على باطل منذ بداية الحصار”.

وفي تغريدة أخرى، قال: “أو لم يكن من الأولى والأنفع أن ينفق ذلك المال ويسخر ذلك الجهد لمصلحة الشعوب التي بدأت تأن من الوضع المالي والاجتماعي؟ فقد كان من الممكن أن تستثمر تلك المبالغ الكبيرة لإيجاد حلول لكثير من المشاكل التي يواجهها المواطنون”.

واستدرك بن جاسم: “لكن بسبب غياب الشفافية ومحاسبة المسؤولين وضعف أو قلة المشاركة الشعبية فإنه يصدق في هذه الحالة القول إن من أمن العقوبه أساء الأدب”.

وأكمل: “فوق ذلك فإن من المخجل تحويل الهزيمة إلى نصر في إعلامهم الذي يحترف الكذب كما قلت في تغريدة سابقة”.