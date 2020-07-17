مزارعو الجزيرة يحملون الحكومة مسوؤلية عدم إستقرار مناسيب الري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حملت اللجنة التسييرية لإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، وزارة الري والموارد المائية مسئوولية عدم إستقرار مناسيب الري في بعض أقسام مشروع الجزيرة.وشدد أمين المال باللجنةحافظ إبراهيم الحاجفي تصريح لسونا علي ضرورة تكامل الجهود بين شركاء الانتاج من مزارعين وإدارة مشروع الجزيرة، ووزارة الري والموارد المائية، وقادة الثورة السودانية، لإيجاد حلول عاجلة لمشاكل العطش لإنجاح محاصيل العروة الصيفية بالصورة المطلوبةواتهم حافظ وزارة الري بالتسبب في عدم إستقرار مناسيب الريوناشد المزارع طارق أحمد الحاج من مكتب ود هلال بقسم الوسط بمشروع الجزيرة رئيس مجلس الوزراء بتوجيه وزارة المالية بالإسراع لضخ المبالغ المرصودة لوزارة الري لتأهيل منظومة الري وتطهير القنوات لإنجاح العروة الصيفية .

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