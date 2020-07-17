عاجل.. السودان يعلن المشاركة في قمة أفريقية مصغرة حول سد النهضة

الجمعة 17 يوليه 2020

أعلن السودان، أنه سيشارك في قمة أفريقية مصغرة، للتداول حول سد النهضة الإثيوبي، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 21 يوليو الجاري.



وكتب وزير الري والموارد المائية، الدكتور ياسر عباس، فى حسابه على تويتر اليوم الجمعة، إن السودان تلقى دعوة من جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، للمشاركة في قمة مصغرة بشأن سد النهضة في يوم 21 يوليو المقبل.

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وقال عباس، "نتطلع للمشاركة في القمة بغرض التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل".

كانت المباحثات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين برعاية الاتحاد الأفريقي وحضور مراقبين أفارقة وأوروبيين وأمريكان، انتهت دون تحقيق تقدم يذكر في مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".