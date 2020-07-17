إيران تعلن استعدادها للوساطة بين أرمينيا وأذربيجان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت إيران، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، استعدادها للوساطة بين أرمينيا وجمهورية آذربيجان لحل الخلافات بينهما.

وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية أن المتحدث، عباس موسوي، أعرب عن الأسف للأحداث الأخيرة التي حصلت بين البلدين الجارين لإيران جمهورية أذربيجان وأرمينيا.

وقال موسوي إن “موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشان النزاع بين هذين البلدين وقضية قرة باغ واضحة منذ البداية”.

وأضاف أنه “ينبغي استخدام الأساليب السلمية والمفاوضات الثنائية والوساطة لحل وتسوية هذه الخلافات وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استعداد أيضا للتوسط بين الطرفين لحل هذه الخلافات متى ما طلبا منها”.

كما أعرب موسوي عن أمله بخفض حدة التوترات في المنطقة خلال الأيام المقبلة، وقال إنه “فور اندلاع الاشتباكات بادر الجهاز الدبلوماسي الإيراني لإجراء اتصالات هاتفية مع مسؤولي البلدين ونحن نعتقد أن المنطقة لا تطيق المزيد من الخلافات والاشتباكات”.