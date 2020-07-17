ترامب يحذر من “المستقبل الكئيب” فيما إذا عاد الديمقراطيون للحكم!

الخليج 365:
عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته في مؤتمر صحفي في البيت الابيض، عن قلقه من تأثير اليسار والتنظيم على البلاد، وأكد أن الصفقة الخضراء الجديدة “ستدمر البلاد”، وأن الانضمام مرة أخرى إلى اتفاق باريس للمناخ سيكلف تريليونات الدولارات.
وحذّر ترامب من أن سياسات منافسه الديمقراطي جو بايدن سوف تقتل الوظائف، وتجعل الطاقة غير مكلفة، وتدمر الضواحي، بحسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست”.
وقال ترامب: “لن تكون الضواحي كما نعرفها”، محذرا من أن الديمقراطيين سيشاهدونها وهي تنتهي وتتلاشي ولن يفعلوا شيئا لإنقاذها، وأكد ترامب أنه لن يسمح بحدوث ذلك، قائلا: “ليس أثناء وجودي هنا… تدمير الضاحية سينتهي”.
وفي نفس السياق، قال ترامب مؤكدا لداعميه: “سأقاتل دائمًا من أجل حقوقك وحرياتك” مشيرا إلى أن اليسار يريد دفن الولايات المتحدة تحت انهيارات تنظيمية لا فائدة منها.
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