قطر تدعو لرفع العقوبات عن السودان وإزالته من لائحة الإرهاب

دعت دولة قطر إلى إزالة جميع القيود التي من شأنها أن تعيق قدرة السودان على المضي قدماً في جهوده لتعزيز الرفاه لشعبه، واستكمال رفع جميع العقوبات الاقتصادية وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

كما رحبت بجهود حكومة السودان وسعيها الجاد للتوصل إلى سلام دائم وعادل وشامل من شأنه أن يفضي إلى إشاعة الاستقرار والأمن وتحقيق التنمية في جميع ربوع البلاد.

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جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها عبدالله السويدي سكرتير ثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف الجمعة خلال جلسة (الحوار التفاعلي المعزز حول السودان تحت البند العاشر المعني بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات، ضمن جدول أعمال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بجنيف.

وبحسب صحيفة الشرق القطرية أكد السويدي اهتمام وحرص دولة قطر على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الشعب السوداني الشقيق يستحق أن ينعم بالسلام المستدام والاستقرار والتنمية.. مرحبا بعقد هذا الحوار التفاعلي المُعزَّز، كما تقدم بالشكر لحكومة السودان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على المعلومات المقدمة بشأن التقدم المحرز لفتح مكتب قُطري للمفوضية السامية بالسودان.

وأشاد السويدي بالتعاون الذي أبدته حكومة السودان مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والذي يعكس الإرادة القوية للسودان بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة والوفاء بالتزاماته في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان، وقال “نأمل أن تُقابل هذه الرغبة الصادقة بعزم قوي من مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي على تقديم الدعم الفني اللازم لبناء وتعزيز قدرات حقوق الانسان بالسودان بالتشاور والتعاون مع الحكومة السودانية وفقاً لرغبتها، وأولوياتها، واحتياجاتها الرئيسية التي تحددها في هذا الصدد

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )