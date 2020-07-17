مزارعو الجزيرة يحملون الحكومة مسوؤلية عدم إستقرار مناسيب الري

حملت اللجنة التسييرية لإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، وزارة الري والموارد المائية مسئوولية عدم إستقرار مناسيب الري في بعض أقسام مشروع الجزيرة وشدد أمين المال باللجنة حافظ إبراهيم الحاج وفق ( سونا ) علي ضرورة تكامل الجهود بين شركاء الانتاج من مزارعين وإدارة مشروع الجزيرة، ووزارة الري والموارد المائية، وقادة الثورة السودانية، لإيجاد حلول عاجلة لمشاكل العطش لإنجاح محاصيل العروة الصيفية بالصورة المطلوبة

واتهم حافظ وزارة الري بالتسبب في عدم إستقرار مناسيب الري وناشد المزارع طارق أحمد الحاج من مكتب ود هلال بقسم الوسط بمشروع الجزيرة رئيس مجلس الوزراء بتوجيه وزارة المالية بالإسراع لضخ المبالغ المرصودة لوزارة الري لتأهيل منظومة الري وتطهير القنوات لإنجاح العروة الصيفية ..

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )