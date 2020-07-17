امرأة تحمل ( خمر ) في الشارع تثير الغضب بمواقع التواصل الاجتماعي

فاجت امراة في احد شوارع الخرطوم المارة بمشهد غير مسبوق

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر فيها امراة وهي تضع بجانبها اناء به خمور بلدية (عرقي) وفق صحيفة صوت الامة

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فيما تمسك بيدها شيشة ولم تكتفي بذلك بل اظهرت الصورة قيامها بحركة غير كريمة عبر الاشارة باصبع يدها الاوسط وكانت الحكومة قد اقرت موخرا تعديلات قانونية قضت بالسماح لغير المسلمين بتاول الخمر وتصنيعه وبيعه .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )