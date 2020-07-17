مسؤول بالاوربي يلتقي قيادات سياسية وناشطين

التاريخ: 17-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements بدأ نائب سفير بعثة الاتحاد الأوروبي ورئيس القسم السياسي والاعلامى دانيال فايس مهمته بالبلاد ، من خلال لقاءات بعدد من القادة السياسيين السودانيين وممثلي منظمات المجتمع المدني وبحسب سونا تهدف اللقاءات للتعرف علي التطورات السياسية والاقتصادية والامنية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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