قحت: تصريحات فيصل تثير البلبلة وسط الثوار

وصف المجلس المركزي للحرية والتغيير تصريحات وزير الإعلام حول تعيين الولاة أنها ” فارقت الدقة في التعبير “.

وشرح بيان صادر عن المجلس الإجراءات التي شرعت فيها قحت لتعيين الولاة من مخاطبة التنسيقيات وتقديم قائمة الترشيحات لرئيس الوزراء.

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وأكد البيان أن القائمة ضمت نساء حيث تقدمت 4 من الولايات باسماء مرشحات لمنصب الوالي وذلك خلافا لما ذكر وزير الإعلام.

وأوضح البيان أن مركزي قحت فوض حمدوك في خطاب بتاريخ 1 يونيو لإجراء معالجات في القائمة بما يعجل تعيين الولاة نسبة لتدهور الأوضاع في الولايات.

وبحسب صحيفة الوطن، كشف البيان أن حمدوك أخطر قحت عزمه تعيين الولاة قبل 14 يوليو وهو مالم يحدث حتى الآن.

وأبدى مركزي قحت أسفه لتصريحات وزير الإعلام التي قال إنها تثير البلبلة وسط قوى الثورة وتعقد المشهد السياسي.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)