هدوء الاوضاع عقب (جمعة الغضب) بالخرطوم

خرجت مظاهرات عقب صلاة الجمعة من بعض المساجد في وسط واطراف الخرطوم ولكنها انتهت بسلام وذلك عقب دعوة بعض الائمة المصلين الى الخروج في جمعة اطلق عليه جمعة الغضب احتجاجا على التعديلات التي طالت فقرات من القانون الجنائي.

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وكانت وزارة العدل قد نشرت في القازيتا الرسمية تحت بند قانون التعديلات المتنوعة (الغاء و تعديل القوانين المقيدة للحريات) لسنة 2020 ، تشريع رقم (12) لسنة 2020 تعديلات القوانين بما يجرم ختان الاناث و يمنع تكفير الآخرين ويسقط تجريم الردة ويحدد اشتراطات وقوع الزنا ويسقط تجريم صنع واستلام الكحول لغير المسلمين ويسمح للمراة باصطحاب اطفالها سفرا خارج السودان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )