منع “ولاء البوشي” من عبور الكبري- الشرطة تنهي خدمة الرقيب (الوليد أدم)

أصدرت محكمة خاصة بقوات الشرطة قراراً قضي بفصل الرقيب شرطة الوليد أدم من الخدمة لمخالفته المادة أحكام المادة 21/ ب / ص من لائحة الانضباط تعديل 2008.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى أن الشرطي الوليد آدم أوفق سيارة وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي بكبري المنشية أيام حظر التجوال وإغلاق الكباري وطلب من سائقها إظهار تصريح العبور وأوراق تظليل السيارة حسب، ما هو متبع وفقا للتعليمات الصادره له.

Advertisements

وقام الوليد بمنع الوزيرة من عبور الكبري لعدم أبرز المستندات المطلوبة، وشكلت أدارة الشرطة محكمة عسكرية له، وصدر قرار بفضله بموجب مخالفة لائحة الانضباط.

وبحسب صحيفة الوطن، تم فصل العسكري دون السماع لأقواله واكتفت المحكمة بالسماع لمدير مكتب الوزيرة و للرائد من قسم شزطه الجريف الذي يتبع له. ومن المتوقع ان يطعن في قرار المحكمه الأحد المقبل.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)