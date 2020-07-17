عاجل.. أوتشا: 9.6 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائى

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الجمعة 17 يوليه 2020
ذكر تقرير لمكتب تنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" فى السودان إن أحدث تقرير لتصنيف مراحل الأمن الغذائي الدولي، أظهر أن أكثر من 9.6 مليون شخص، أي ما يقرب من ربع سكان السودان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشدة ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة.
وأضاف مكتب "أوتشا" في السودان، في تقرير اليوم الجمعة، أن هذا الرقم زاد بنسبة 65 في المائة إذا ما قورنت بالفترة نفسها (من يونيو إلى سبتمبر) العام الماضي.
وأوضح أن حوالي 2.2 مليون شخص يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة 4 من التصنيف الدولي)، ويصنف حوالي 7.4 مليون شخص في ظل انعدام الأمن الغذائي الحاد أثناء الأزمات (المرحلة 3 من التصنيف الدولي)، كما تشير التقديرات إلى أن 15.9 مليون شخص آخرين يخضعون لمرحلة الإجهاد (المرحلة الثانية).
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