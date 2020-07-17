عاجل.. السودان يتلقى دعوة من جنوب إفريقيا للمشاركة فى قمة بشأن سد النهضة

أعلنت السودان أنها تلقت دعوة من جنوب إفريقيا للمشاركة في قمة مصغرة بشأن سد النهضة يوم 21 يوليو المقبل، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.وكانت الخارجية السودانية، أكدت أن الخارجية الإثيوبية أبلغتها بعدم صحة خبر شروع إثيوبيا في ملء سد النهضة ونفت التصريحات المنسوبة لوزير الري الإثيوبي، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".



وكان الدكتور سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبى قد أعلن عن تصريحاته السابقة المتعلقة ببدء ملء خزان سد النهضة، وقال في تصريحات نقلها عنه التليفزيون الإثيوبى اليوم "نعتذر عن سوء التفسير للتقرير السابق على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الذي تناول بدء ملء سد النهضة الكبير".

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