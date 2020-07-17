الخرطوم.. مواكب تخرج عقب صلاة الجمعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خرج المئات من المصلين عقب صلاة الجمعة يوم ١٧ يوليو ٢٠٢٠م تنديدا بتعديلات قوانين تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وردد محتجون هتافات: (خيبر خيبر يايهود جيش محمد بدا يعود، شريعة شريعة ولا نموت، أسمع أسمع ياحمدوك دي الخرطوم ما نيويورك، أسمع أسمع يا برهان لن يحكمنا بني علمان). وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالدعوات للجهاد لأجل نصرة الدين. وكانت السلطات المختصة أصدرت قرارا بإغلاق الكباري منذ السادسة من مساء الخميس إلا أن ذلك لم يمنع من خروج المصلين في كل من بحري والخرطوم وأمدرمان في مواكب هادرة عقب الصلاة.

والاسبوع الماضي وقع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على إجازة تعديلات قوانين يرى قطاع عريض من المواطنين أنها تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

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