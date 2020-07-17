إخضاع لاعبي المنتخب الوطني لفحص كوفيد ( 19)

التاريخ: 17-يوليو-2020
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خضع 12 لاعباً من جملة 27 لاعباً، من المنتخب الوطني لكرة القدم لفحص كوفيد 19 تمهيدا للعودة للنشاط الكروي فقد بدأت صباح اليوم الجمعة إجراءات الفحص الطبي لكوفيد 19، للاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، في أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم 2.
وقد تسبب قفل الكباري بالعاصمة المثلثة وفق (سونا ) في تخلف عدد من أعضاء الجهاز الفني الذي حضر منه الكابتن خالد بخيت فقط، وكذلك عدد كبير من اللاعبين. وتم إجراء الكشف لعدد (12) لاعبا،
ويتواصل الكشف لمنظومة المنتخب الوطني الأول يوم السبت 18 يوليو 2020م، عند الساعة الحادية عشرة صباحا في ذات الأكاديمية، لاستكمال العدد الكلي – 15 لاعبا متبقيا زائدا الجهازين الفني والإداري لصقور الجديان، وذلك قبل الانخراط في معسكر المنتخب بالخرطوم بحري يوم الاثنين الموافق 20 يوليو 2020م، بفندق برازافيل.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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