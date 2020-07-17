بالفيديو: خطيب الاعتصام الشيخ مهران ( لا تبديل لشرع الله)

خرجت اعداد كبيرة من المصلين بمساحد العاصمة الخرطوم اليوم الجمعة ، تنديداً بالتعديلات القانونية التي تمت إجازتها مؤخراً من قبل الحكومة الانتقالية.
ودعا شيخ مهران خطيب الاعتصام اليوم بعد صلاة الجمعة، بمسجد السلام بالطائف وقفة احتجاجية تنديداً بالتعديلات القانونية التي طرأت مؤخراً من قبل وزير العدل.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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