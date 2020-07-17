شاهد بعد إنتظار3 ساعات.. وفاة المريض الذي منع اسعافه القادم من الولاية الشمالية للخرطوم صباح اليوم بسبب اغلاق الكباري

بعد إنتظار3 ساعات.. وفاة المريض الذي منع اسعافه القادم من الولاية الشمالية للخرطوم صباح اليوم بسبب اغلاق الكباري

توفي في عربة الاسعاف بعد انتظار 3 ساعات. وكانت لجنة أمن العاصمة السودانية الخرطوم، قد أعلنت بشكل مفاجىء يوم الخميس 16 يوليو 2020، باغلاق الجسور في الخرطوم اعتبارا من الساعة السادسة مساء امس الخميس وحتى نهاية نهار اليوم الجمعة،. Advertisements إنا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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