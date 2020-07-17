السودان: منع المرضى من عبور الكباري

التاريخ: 17-يوليو-2020
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تداولت ومواقع التواصل الإجتماعي فيديو لمواطن قادم من الولاية الشمالية وبصحبته سيارة إسعاف، يقف امام كبري الفتيحاب، قائلا : (إن القوات الأمنية منعته من عبور الكبري بحجة إن هناك إجراءات أمنية مشددة) ، وبدأ الرجل غاضبا وهو يقول(اليوم
١٧يوليو من امام مدخل كبري الفتيحاب معي مريض عمره ٨٠ عاما قادم من الولاية الشمالية وبحسب صحيفة آخر لحظة، تم منعي من العبور وأنا أقول لحمدوك والبرهان لا يعنيني إن جاء زول يقلعكم من الحكم أو غيره، ما يعنيني إسعاف المرضي وهذا إجراء عقيم).
وكانت السلطات قد أغلقت الكباري تحسباً لمسيرات تنطلق ظهر اليوم، أطلق عليها (جمعة الغضب).
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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