بعد إغلاق الطرق والكباري.. ماذا حدث بالخرطوم؟

الجمعة 17 يوليه 2020

أصبحت الخرطوم العاصمة فجر اليوم والشوارع والمعابر قد أغلقت طرأ إلا لحاملي البطاقات العسكرية والأطباء، اغلاقاً تاماً للمعابر والجسور المؤدية لوسط الخرطوم او التي تقود من وسط الخرطوم للمناطق الاخرى.



و يقول شهود عيان إن مئات المركبات قد اعيدت حتى عند منتصف الليل من مساء الخميس ومنعت من العبور لاي اتجاه تحسبا لاحداث و تجمعات يخشى ان تنتظم الخرطوم قبيل وعقب صلاة الجمعة .

وكانت بعض قيادات الاسلاميين وائمة مساجد هددو أن سياخذوا بتلابيب الخرطوم احتجاجا علي تعديلات قانونية نفذتها الحكومة وادعوا هم فيها مساس بالشريعة الامر الذي نفاه رئيس الوزراء د عبد الله حمدوك.

فقد أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك بصورة جليه لدي استقباله لوفد من جماعة انصار السنة المحمدية يوم الخميس حرص الحكومة على المحافظة على إرث وقيم الإسلام واحترام المبادئ والشعائر الإسلامية دون المساس بأيٍ من حدود وكليات وأهداف الدين الاسلامي.

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و قال لدي اجتماعه مع الوفد الذي كان يقوده الشيخ عبدالكريم محمد عبدالكريم رئيس الجماعة، في حضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ/ نصر الدين مفرح ان حكومته حريصة على معالجة قضايا السلام والإهتمام بمعاش الناس، بينما أكد وفد جماعة أنصار السنة المحمدية، وقوفه مع الحكومة الانتقالية، وإتباع منهج المناصحة للإصلاح متى ما لزم الأمر.

وكانت لجنة امن ولاية الخرطوم قد نوهت في تعميم قصير الى إغلاق الكباري بالولاية اعتبارا من الساعة السادسة مساء الخميس حتى نهاية نهار يوم غدٍ الجمعة و لم تورد تفاصيل اخرى لكنها اهابت بالمواطنين التعاون مع السلطات بإنهاء تحركاتهم عبر الكباري عند الساعة السادسة مساء الخميس.

فقد دعا بعض الائمة المتشددين المصلين الى الخروج "جماعات ووحدانا" في جمعة الغضب احتجاجا على التعديلات التي طالت فقرات من القانون الجنائي.

وكانت وزارة العدل قد نشرت في القازيتا الرسمية تحت بند قانون التعديلات المتنوعة (الغاء و تعديل القوانين المقيدة للحريات) لسنة 2020 ، تشريع رقم (12) لسنة 2020 تعديلات القوانين بما يجرم ختان الاناث و يمنع تكفير الآخرين ويسقط تجريم الردة ويحدد اشتراطات وقوع الزنا ويسقط تجريم صنع واستلام الكحول لغير المسلمين ويسمح للمراة باصطحاب اطفالها سفرا خارج السودان و قال وزير العدل نصر الدين عبد الباري إن إعطاء المرأة في القانون الجديد حق اصطحاب أطفالها في السفر يهدف للمساواة بين الناس بحسب الوثيقة الدستورية.

وقد خرجت مظاهرات محدودة عقب صلاة الجمعة من بعض المساجد في وسط الخرطوم ولكنها انتهت بسلام.