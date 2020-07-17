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الجمعة 17 يوليه 2020
قدم مدير الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في السودان كافي البابو كافي اعتذاره للشعب السوداني بسبب عرض خريطة السودان بدون ظهور مثلث حلايب.
وقال إنه لاحظ ذلك أثناء بث تقرير على الهواء مباشرة وقام لحظتها بإغلاق التقرير أي عدم بثه في أي نشرة لاحقة واستدعى المحرر الذي أعد التقرير وتمت مواجهته بهذا الخطأ.
وأكد كافي أنه تمت مناقشة ذلك الخطأ ضمن أخطاء أخرى في الاجتماع اليومي الذي يعقد عقب انتهاء عرض أحداث اليوم، ووعد بأنه ستتم المحاسبة والالتزام بعرض الخريطة الصحيحة للسودان وهي مكتملة بمثلث حلايب مؤكدا أن حلايب سودانية، حسب قوله.
وكان تلفزيون السودان القومي قد عرض خلال تقرير له حول "سد النهضة" في نشرة أخبار التاسعة الرئيسة أمس الخميس، خريطة السودان بدون مثلث "حلايب وشلاتين" المتنازع عليه مع مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. التلفزيون ينشر خريطة خاطئة ويقدم اعتذاره للمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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