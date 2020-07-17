التلفزيون القومي يؤكد على سودانية (حلايب وشلاتين) ويحاسب ناشر الخريطة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قدم مدير الادارة العامة للاخبار والبرامج السياسية المكلف بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون كافي البابو كافي اعتذاره للشعب السوداني بسبب عرض خارطة السودان بدون ظهور مثلث حلايب السودانية في خطأ غير مقصود في نشرة الأخبار بالتلفزيون.

وقال انه لاحظ ذلك أثناء بث التقرير على الهواء مباشرة وقام لحظتها بإغلاق التقرير اي عدم بثه في أي نشرة لاحقة واستدعى المحرر الذي أعد التقرير وتمت مواجهته بهذا الخطأ.

واكد انه تمت مناقشة ذلك الخطا ضمن أخطاء أخرى في الإجتماع اليومي الذي يعقد عقب انتهاء عرض أحداث اليوم ووعد بانه ستتم المحاسبة والالتزام بعرض الخارطة الصحيحة للسودان وهي مكتملة بمثلث حلايب مؤكدا ان حلايب سودانية.

وكانت (السوداني) قد عكست ردود الفعل تجاه عرض التلفزيون القومي خلال تقرير له حول «سد النهضة» في نشرة أخبار التاسعة الرئيسة أمس الخميس، خريطة السودان بدون مثلث «حلايب وشلاتين» الذي تحتله القوات المصرية منذ سنوات وتعمل على تمصيره بالكامل.