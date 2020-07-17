مولانا نعمات عبد الله محمد ترحب بإعادة القضاة المفصولين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: رحبت مولانا نعمات عبد الله محمد خير لدى لقائها بمكتبها (الخميس) بعدد من القضاة الذين تمت اعادتهم للخدمة والذين كان قد تمت احالتهم للصالح العام خلال فترة النظام البائد بحضور نائب رئيس القضاء والأمين العام لشؤون القضاة بعودتهم للسلطة القضائية وأكدت أن عودتهم ستكون دعما وسندا للسلطة القضائية ورد اعتبار لهم عما حاق بهم من ظلم خلال الفترة الماضية.

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