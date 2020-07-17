جمعة_الطهور.. بقلم سهير عبد الرحيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
#حين قام الشيخ الستيني رجل الدين و عضو الحزب المخلوع بتصوير نفسه وهو يحادث فتاة عبر برنامج (الاسكايب) ويحاول إبراز فحولته لها ، لزم اعضاء المؤتمر الوطني الصمت المطبق ولم يفتح الله عليهم بكلمة ، في الوقت الذي كان فيديو شيخهم عارياً يجوب الأسافير .
وحين إرتفعت معدلات اغتصاب الأطفال عبر بعض شيوخ الخلاوي و رجال الدين لزمت حكومة المخلوع الصمت وأكتفت بعقوبات باهتة وضعيفة وصلت في أحداها شهرين سجن لإمام مسجد .
وحين قبض على ذلك الوزير و هو يزني في رابعة نهار رمضان بخفيرة الوزارة ، قيل أنها من أغوته ، وقدت قميصه من دبر .
ثم حين تحدث د.عبدالهادي طبيب الإجهاض في العام ٢٠٠٧ م قائلاً أن لديه (فيديوهات ) أجهاض بعض سكرتيرات الوزراء وبعض بنات رموز النظام تم إطفاء الأمر و واجه الرجل عقوبة السجن أربع سنوات ، ذلك رغم عثور رجال المباحث على طفل حديث الولادة مجهض في مقعد حمام العيادة .
وحين انتشرت فيديوهات (عسولة) لصاحبها مدير مكتب الرئيس قالوا أنه يمارس العلاقات العامة وتجسير الهوة مع شعوب المغرب العربي .
وحين جاءت حادثة شارع (٤١) العمارات المسماة حقيبة الدولارات والفياجرا .. إنتهى الأمر بإعفاء الرجل من منصبه وإبعاده من القصر الجمهوري .
الآن قامت الدنيا ولم تقعد على تعديلات القوانين والتشريعات الأخيرة ، والشاهد في الأمر أننا لم نشاهد أمرأة كانت ترتدي الحجاب قد خلعته ، كما لم نشاهد صاحب دار قرر أن يحول داره لبيع الخمر .
لم نشاهد مسلماً أرتد عن الاسلام ، في الوقت الذي شهد فيه الشهر الماضي إسلام الكثيرين .
إن الزوبعه التي يصنعها الزواحف هذه الأيام وهم يهتفون كذباً وزوراً وبهتاناً بأسم الاسلام والاسلام منهم براء ، لم نشهد لهؤلاء القوارض أي صوت والاسلام ينتهك يومياً عبر الفساد والمحسوبية والرشى وأكل مال اليتيم وتجويع المواطنين وتشريد النازحين وتأجيج الحروب ورهن الوطن وفصله .
أيغارون على غطاء في رأس إمرأة ولا يغارون على ضربها في معتقلات الجهاز ، يستفزهم تجريم ختان الأناث ولا يرتد لهم طرف في اغتصاب معلم حتى الموت .
يستفزهم السؤال أي ختان تختن الأنثى ويطالبون بأن يكون فرعوني وقد باعوا للفرعون حلايب وشلاتين .
*خارج السور :
*الشعب السوداني صار أذكى وأوعى من أن يخدع بترهاتكم ، هيا أهتفوا فهتافكم واضح ومفضوح وهو ما تخرجون لأجله…..
نعم لختان الأناث …..
الاسلام الاسلام …..
الختان الختان
كانت هذه تفاصيل خبر جمعة_الطهور.. بقلم سهير عبد الرحيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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