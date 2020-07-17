شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، حرص الحكومة الانتقالية في المحافظة على إرث وقيم الإسلام واحترام المبادئ والشعائر الإسلامية دون المساس بأيٍّ من حدود وكليات وأهداف الدين.

والتقى حمدوك بمكتبه أمس، وفد جماعة أنصار السنة المحمدية برئاسة الشيخ عبد الكريم محمد عبد الكريم رئيس الجماعة، ونائبه الشيخ محمد الأمين إسماعيل، والأمين العام للجماعة الشيخ عبد المنعم صالح، والمستشار القانوني للجماعة شيخ الدين التويم، وبحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح.

وأبدى حمدوك خلال اللقاء، حرص حكومته على معالجة قضايا السلام والاهتمام بمعاش الناس، وأشاد بمساهمة الجماعة ورؤيتها في الإصلاح الوطني الشامل.

من جانبه، أكد وفد جماعة أنصار السنة المحمدية، وقوفه مع الحكومة الانتقالية، واتباع منهج المناصحة للإصلاح متى ما لزم الأمر، فضلاً عن العمل على رتق النسيج الاجتماعي وإحلال السلام وتعظيم حرمة الدماء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك يؤكد حرص الحكومة الانتقالية في المحافظة على إرث وقيم الإسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.