ضبط تانكر معبأ بزيت طعام فاسد…

الخليج 365:

تمكنت دائرة التحقيقات الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية من ضبط تانكر وقود معبأ بزيت طعام غير مطابق للمواصفات حمولة 7طن وتتخذ إجراءات قانونية في مواجهة المتورطين. وأوضح مدير فرعية امبدةالرائد شرطة/ كمال العالم ان خلفية البلاغ تعود لتوفر معلومات لادارته عن نشاط إجرامي لشبكة تهرب زيت طعام غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية التي تسمح باستخدامه للطعام وبمراقبة حركة المركبة وأثناء تفريغ حمولتها تمت مداهمتها وتوقيف السائق واخضاعه للتحري اتضح أن التصديق الذي يحمله يخص تحميل وقود من مدينة بورتسودان الى ولاية الخرطوم وتم التلاعب به وتعبئة التانكر بزيت الطعام اولين وتتم عملية خلطه بزيت الفول المعروف لمنع التجمد وتغيير بعض الخواص وأضاف الرائد العالم ان التحري توصل الي ان المركبات التي تنقل زيت الطعام غالبا تصنع من مواد مثل النيكل واللدائن المقوى وبعض المواد التي لا تشكل خطرا علي صحة الانسان بينما التانكر الذي ضبط مصنع من الحديد في مخالفة للقوانين التي تحفظ صحة وسلامة المواطن فيما يلي المواد الغذائية وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية بنيابة حماية المستهلك وحجز التانكر واخذ عينات للفحص المخبري عبر الادارة العامة للادلة الجنائية .

من جانبه مدير دائرة التحقيقات الجنائية ثمن العميد أمين سعيد جهود ادارته في الحد من الأنشطة الإجرامية التي تتسبب في الأضرار بالصحة العامة وصحة المواطن مؤكدا جاهزية ادارته للتصدي لكل انواع الجرائم التي تهدد الطمأنينة والسلامة العامة وتقديم المتورطين للعدالة مناشدا المواطنين التبليغ عن اي أنشطة غير مشروعة والإبلاغ لأقرب مركز شرطة او بالاتصال على رقم النجدة المجاني .