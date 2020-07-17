ضبط كميات كبيرة من مخدر الشاشمني…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضبطت الادارة العامة لمكافحة المخدرات اليوم عدد 18 كيلو من مخدر الشاشمني وتتخذ إجراءات قانونية في مواجهة سيدة وشاب دون العشرين .وقال مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء شرطة حقوقي/سامي حامد حريز في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ان خلفية البلاغ تعود الى توفر معلومات لادارته بولاية القضارف عن نشاط لسيدة وبرفقتها شاب دون العشرين في تهريب مخدر نبات الشاشمني الي ولاية الخرطوم عبر الحافلات الصغيرة فتم انتداب فريق ميداني لمتابعة المعلومات ورصد المشتبه بهما ووضع حد لمغامراتهما وتحرك الفريق وتمكن من نصب كمين محكم بنقطة تفتيش المقرح أسفر عن تفتيش حافلة ركاب متجهة الي ولاية الجزيرة وتم العثور علي شنطة كبيرة بداخلها عدد18 كيلو نبات الشاشمني المخدر ملفوف بمادة بلاستيكية(سلتيب) بحوزة سيدة وبرفقتها شاب دون العشرين أفادوا التحري بأنهم في طريقهم الي ولاية الجزيرة ومنها سيتم تهريب المضبوطات الى ولاية الخرطوم تم القبض على المتهمين واتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهتهما تحت المادة 15/أمن قانون المخدرات والمؤاثرات العقلية بالقسم الاوسط القضارف.

وأوضح اللواء حريز ان هذا النوع من المخدرات يدخل البلاد عبر التهريب الحدودي وتنشط الشبكات الإجرامية التي تتعامل به بالولايات الشرقية ويعتبر من المخدرات التي تتسبب في أضرار صحية بالغة للمتعاطي وتؤثر على الاقتصاد الوطني بإدخال أموال غير منتجة ومن مصادر غير شرعية فضلا عن أن تهريب وتجارة المخدرات دائما ترتبط بالجرائم الخطيرة كتجارة السلاح وغسل الأموال والارهاب موكدا مقدرة وتصميم ادارته علي ملاحقة الشبكات الإجرامية وتقديم المتورطين للعدالة.