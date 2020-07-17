شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قطعت جماعة أنصار السنة المحمدية، بوقوفها مع الحكومة الانتقالية، وإتباع منهج المناصحة للإصلاح متى ما لزم الأمر، فضلاً عن العمل على رتق النسيج الاجتماعي وإحلال السلام وتعظيم حرمة الدماء.

والتقي رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك بمكتبه وفد جماعة أنصار السنة المحمدية برئاسة الشيخ عبدالكريم محمد عبدالكريم رئيس الجماعة، ونائبه الشيخ محمد الأمين إسماعيل، والأمين العام للجماعة الشيخ عبدالمنعم صالح، والمستشار القانوني للجماعة شيخ الدين التويم، وذلك بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح.

وامن حمدوك على ان الحكومة الانتقالية حريصه على المحافظة على إرث وقيم الإسلام واحترام المبادئ والشعائر الإسلامية دون المساس بأيٍ من حدود وكليات وأهداف الدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انصار السنة تؤكد وقوفها مع الانتقالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.