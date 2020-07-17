الخارجية الإثيوبية تبلِّغ السودان بعدم صحة الشروع في ملء السد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أبلغت وزارة الخارجية الإثيوبية، وزارة الخارجية السودانية، بعدم صِحة خبر شروع السلطات الإثيوبية في ملء سد النهضة، وأوضحت أن وزير الموارد المائية والري الإثيوبي لم يدلِ بالتصريحات التي نُسبت إليه أمس الأول، ببدء عملية ملء السد.

واستقبل مدير إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية السفير بابكر الصديق محمد الأمين أمس، بالقائم بالأعمال الإثيوبي مكونن قوساييي تيبا. وقال مكونن إن سلطات بلاده لم تغلق بوابات سد النهضة ولم تحتجز المياه الداخلة، ولكن نسبةً لأن هذا هو موسم الأمطار فإن المياه تجمعت بشكل طبيعي في بحيرة السد.

وأكد مكونن التزام بلاده بالاستمرار في المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي حول قضية سدّ النهضة، وبإعلان المبادئ الموقع بين السودان وإثيوبيا ومصر.

بدوره، جدّد مدير إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية، التزام السودان بالمفاوضات بإشراف الاتحاد الأفريقي، والسعي لحل توافقي لمصلحة البلدان الثلاثة، ورفض أي إجراءاتٍ أُحادية خاصة ما يتعلق منها بسلامة تشغيل سد الروصيرص الذي يقع على مسافةٍ قريبة من سد النهضة الإثيوبي.

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