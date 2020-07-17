وخزة.. بقلم حسين خوجلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ملأت اثيوبيا السدْ وأقامت علينا حد الجلدْ، فشهد عذابنا طائفة من الملل والنِّحل والعرب والعجم (فَما تُفهِمُ الحُدّاثَ إِلّا التَراجِمُ) واضطراراً سوف تحاول القاهره التطبيع مع (أبي الطيب) بعد أن فشلت في التطبيع مع ( أبي أحمد) ولتطوي إلى الأبد صفحة:

نامَت نَواطيرُ مِصرٍ عَن ثَعالِبِها

فَقَد بَشِمنَ وَما تَفنى العَناقيدُ

وتفتح صفحة:

لا خَيلَ عِندَكَ تُهديها وَلا مالُ

فَليُسعِدِ النُطقُ إِن لَم تُسعِدِ الحالُ