النرجسيه أطاحت بالفيلسوف !!.. بقلم هاشم الطيب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* شكراً جزيلاً العزيز الأستاذ معاويه عيسي .. أنعشت ذاكرتي وأعدتني لأزمان قريبة وبعيدة !!

* زماننا عشناه في الحقل الرياضي ساعة بساعة ولحظة بلحظة وشاهدنا صراعات الأفيال والفيران وكيف كانوا يحكمون هذه اللعبة المحببة للعامة الذين يريدونها علي الملعب الأخضر أو الأغبر !!

* ليس بالجديد علي البروف دكتور كمال حامد أبراهيم بن شداد من زرع الخلافات وإبراز العضلات وكل ما إحتدم الأمر والكوع ولع تجد البروف وراء ذلك !!

* د. كمال ظل دوماً يعيش في نرجسية وإنفرادية ومابين القوسين ( أنا ) المقيته !!

* لم تسلم الرياضة السودانية بجميع ضروبها من الضربات الشدادية وظل تحت ظل هذه النرجسية يقود خلافاته مع أقرب الناس اليه !!

* حارب جاره الرجل القامة الذى تبوأ أعلي المناصب في الدولة عضو مجلس السيادة الذى استلم الراية من الحُكم الإستعمارى مع شاعر نحن جند الله الوطن أحمد محمد صالح ورئيس القضاء مولانا الدرديرى محمد عثمان إنه دكتور عبد الحليم محمد !!

* في ليلة ظلماء قاد شداد حركة إنقلابية بمساندة صديقه رئيس منشط كرة الطاولة والكل ذاهب لمباركة منصب رئاسة اللجنة الأوليمبية للدكتور حليم الذى كانا نظن اعلان فوزه مجرد برتكولات إنتخابية وفوز أبو الرياضة بالإجماع ..ولكن يا صديقي معاوية ..لكن ماذا لاتتعجل الغريق قدام !!!

* ولكن ما خطط له شداد في ليلة حالكة الظلام قلبا الموازين مائة وخمسون درجة لتُعلن لجنة الإنتخابات فوز بروف كمال برئاسة الأولمبية وظل السؤال حائراً حتي يومنا هذا كيف كان ذلك ؟ الله أعلم !! قول واحد ياحبيبنا معاوية ..

* اثنين : ترشح دكتور حليم أول رؤساء الإتحاد الأفريقي لكرة القدم عام 1957م دون منافس بالفندق الكبير لكن هذه المرَّة ترشح دكتور عبد الحليم أبو الطب لرئاسة ذات الإتحاد الذى زرع نواته بالخرطوم وكان التنافس بينه وعيسي حياتو الكاميروني محتدماً وفاز حياتو بالرئاسة ولكن كيف !؟ روق المنقا سأفيدكم ..

* بصوت الترجيح الواحد فاز حياتو وجاء الصوت من إلإتحاد السوداني الذى يترأسه ابن شداد الذى صوت للكاميروني !!

* د. كمال ظل يعيش في ظل هذه النرجسية وسعي بكل ما يملك من دهاء ومكر أن يزيح المرحوم عثمان أحمد البشير من رئاسة لجنة حكام وسط وشرق أفريقيا ولكن الأفارقة لم يمكنوه من ذلك !!

* عاد البروف لرئاسة الإتحاد هذه المرة وأختار أركان حربه من الضباط الثلاثة نائب الرئيس د. معتصم والسكرتير أ. مجدى شمس الدين ولرئاسة المال ابن نيالا البحير أسامة عطا المنان قلنا خير أبو الشد عاد ليعمل معه هؤلاء الشباب والذى ظن فيهم السيد الرئيس سيمرِون كل رغباته ولكنهم خيبوا ظنه البروف يقول يمين تعلو أصواتهم لا شمال وبدأت مؤشرات الخلاف تلوح حتي تم حسمها بالجمعية العمومية !!

* في يوم واضح المعالم كانت النتيجة التي هزت بلاتر ورفيقه حياتو سقوط الدكتور البروف كمال حامد شداد أمام من ؟ ما كنا نظنهم أبناءه معتصم ومجدى وعطا المنان !!

* البروف كالجمل لا تنسي ذاكرته من تعدى عليه ويتحين الخريف لينتغم من ذلك المعتدى وشداد من أبناء بارا زول إبل وجاء الخريف هذه المرّة وعلي كراسي الحكم أبناء الأمس وبدأ الدكتور في تصفية الحسابات لاحق د. معتصم رئيس اتحاد سيكافا وقضي علي المحامي مجدى وإبعاده من رئاسة لجنة حكام الكاف وحرك أذياله لمقاضاة وتشوبه سمعة أسامه أمام المحاكم تشكيكاً في أمانته المالية !!

* وباكر عزيزى معاوية أواصل ليكم الحكاية …

* قبل أن أغلق المقال سؤال لولدنا ود الطيب مستشفيات الجنينة ونيالا وأبوحمد من ضمن التسعة والتسعين أم خارج الحساب ؟ عاوزين إجابه واضحة وصريحة !!

* غاينو يا أخونا محمد عبد الماجد علمتنا طولة ابال والمقال ربنا يدينا الصبر وكمان يدى القراء سعة التحمل لقراءة المقال !!