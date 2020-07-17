مؤتمر الرياضة(1).. بقلم الصادق مصطفى الشيخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اولا نبارك لل رياضيين بجميع انحاء القطر وللعاملين بوزارة الشباب والرياضة على الاستقرار بالمقر الجديد بامدرمان مجلس الولايات مقابل مبنى البرلمان

وولاء البوشى ان لم تنجز شيءا بخلاف هذا التحرر من فاتورة الايجارات التى عادت بعد ان قام وزير الانقاذ الاسبق حسن عثمان رزق بنقل الوزارة من مبنى مؤجر الى مبنى حكومى وهو ذات مافعلته البوشى لكن الفارق ان المبنى الاخير باهظ التكاليف تفوق ميزانيات رياضة ثلاثة دول وان عذرنا حسن رزق تبتغاضيه عن فتح ملفات الايجار لانه من قلب النظام البايد وحركته الاسلامية التى تحركه وتضع له الاستراتيجيات فاين نجد العذر لولاء التى اكتفت ناحية فساد الرياضة بملف المدينة الرياضية رغم كبر حجمه وتعقيد مواعين الفساد فيه

فمن المعروف ان العمارة تتبع لجهة معروفة ومؤجرها باسم الوزارة معروف بجانب ملفات اخرى مثل تحويل هنقر الحرف بقصر الشباب والاطفال الى مخازن ومعارض اسبيرات لشركة خاصة الموضوع ليس فى مال العقد واين ذهب القضية فى منع العشرات من تعليم الحرف وان الاوان لانهاء هذه المسرحية بجانب وكالة السفر التابعة للوزارة وغيرها من الاستثمارات

كان لابد من هذه المقدمة قبل الدخول فى المؤتمر القومى للرياضة الذى الخص اعتراضى على نقطتين فى هذه الحلقة الاولى تاريخ الانعقاد وحدد بيوم 21 اكتوبر ذلك اليوم الخالد الذى كان الاحتفاء به فى زمن الانقاذ جريمة واتزكر قبل عشرة اعوام نظمنا باحدى المدارس ببرى حفل تكريم للطلبة والطالبات الذين تفوقوا فى الامتحانات الختامية وبعد الحفل بكذا يوم تم اعتقال جميع اعضاء اللجنة بمبانى جهاز الامن فؤجنا كان الاتهام الموجه لنا التحضير للاحتفال باكتوبر

وقبل عام تقريبا انتقدت برنامج لاحد الاتحادات الرياضية باقامة مؤتمر او جمعية فى 21 اكتوبر مما حدى بسكرتير الاولمبية الحالى يتصل مشيدا بالحس الوطنى

اواصل

دمتم والسلام